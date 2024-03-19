توجه حكومي لإنشاء مشاريع كبيرة للدواجن

2024-03-19 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها طلبات استثمارية لإنشاء مشاريع للدواجن، فيما أشارت الى التوجه لإنشاء مشاريع كبيرة بهذا القطاع. وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بالوزارة إياد البولاني، إن هناك فرصاً استثمارية زراعية أعلنت في جميع المحافظات، مبيناً أن ما يفكر به المستثمر بالقطاع الزراعي هو الوصول الى إنتاج كيلو لحم أو دجاج بكلفة أقل من المستورد، وبالتالي يحتاج الى أن تكون كلفة الوقود وكلفة الإعلاف أقل حتى لا يكون هناك عبئاً على المستهلك. وأضاف أن مهمة وزارة الزراعة التنظيم، ففي موسم الفائض يقطع الاستيراد وفي موسم العجز يفتح الاستيراد، مشيراً الى أن الحكومة اتخذت تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك إجراءات على مستوى ضبط الاستيراد وضبط التصدير في المواسم من خلال الروزنامة الزراعية، وكذلك من خلال التعامل بإيجابية مع كل متغير يحصل سواء على مستوى لحوم المواشي وعلى مستوى لحوم الدواجن، وعلى مستوى البيض. وأضاف أن هناك طلبات استثمارية لإنشاء محطات كبيرة عن طريق دائرة الاستثمارات والآن في طور الإجراءات، لافتاً الى أن رئيس الوزراء افتتح قبل أشهر، أكبر مشروع للدواجن في العراق بمساحة أكثر من 280 ألف دونم، ويتضمن أربعة مشاريع دواجن، ومجزرة ومعمل أعلاف. وذكر أن هناك مشاريع صغيرة للدواجن فضلاً عن التوجه نحو المشاريع الكبيرة في هذا القطاع.