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طائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها تهبط اضطراريا في بولندا

طائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها تهبط اضطراريا في بولندا
طائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها تهبط اضطراريا في بولندا
2024-03-19 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قامت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فقدت الاتصال بقاعدتها، بهبوط اضطراري شمال غربي بولندا، حسبما ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد. وجاء في التقرير: “بعد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، في محيط ميروسلافيتس، حدث هبوط اضطراري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تحلق في المجال الجوي البولندي”. […]

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