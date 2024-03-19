طائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها تهبط اضطراريا في بولندا

2024-03-19 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قامت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فقدت الاتصال بقاعدتها، بهبوط اضطراري شمال غربي بولندا، حسبما ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد. وجاء في التقرير: “بعد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، في محيط ميروسلافيتس، حدث هبوط اضطراري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تحلق في المجال الجوي البولندي”. […]

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