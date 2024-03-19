2024-03-19 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه لاعب المنتخب الفلبيني جاستن باس، دعوة إلى الجماهير الفلبينية من أجل الحضور إلى ملعب مباراة الإياب أمام العراق. وقال باس في تصريحات نشرها موع الاتحاد الفلبيني إنه “منذ تمثيلي المنتخب الوطني الفلبيني والجماهير هنا تحضر المباريات بأعداد كبيرة لمؤازرتنا”. وطالب باس الجماهير، بـ”التواجد بكثافة في المباراة أمام المنتخب العراقي القوي لتقديم الدعم […]

ظهرت المقالة لاعب الفلبين يعول على الدعم الجماهيري للفوز على العراق أولاً على ايرث نيوز.