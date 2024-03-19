2024-03-19 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اتهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين بأنهم “يكرهون دينهم ويكرهون إسرائيل”، ما أثار عاصفة من الانتقادات من جانب البيت الأبيض والقادة اليهود. وجاء تصريح ترامب في مقابلة سئل خلالها عن انتقادات الديمقراطيين المتزايدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تعامله مع الحرب في غزة بسبب ارتفاع حصيلة القتلى […]

ظهرت المقالة “تصريحات ترامب” عن اليهود تثير عاصفة من الجدل أولاً على ايرث نيوز.