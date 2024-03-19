2024-03-19 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صعد المنتخب الفلبيني تدرياته في الإمارات العربية المتحدة، استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني بعد غد الخميس. وخاض المنتخب الفلبيني اليوم الثلاثاء وحدة تدريبية جديدة في مقر تدريباته بنادي النصر الإماراتي. ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الفلبيني إلى البصرة غداً الأربعاء، لخيوض أخر وحدة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الوطني. ويتواجه المنتخبان ضمن منافسات الجولة الثالثة […]

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