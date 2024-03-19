2024-03-19 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إذ طغت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا على مكاسب أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية قبل بيانات اقتصادية مهمة لمنطقة اليورو من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 8:24 بتوقيت غرينتش بسبب عمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا. ويتطلع المستثمرون إلى بيانات منطقة […]

ظهرت المقالة الأسهم الأوروبية تنخفض قبل بيانات اقتصادية مهمة أولاً على ايرث نيوز.