2024-03-19 14:42:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت دراسة جديدة مرعبة أن الطهي على موقد الغاز يمكن أن ينتج جزيئات أكثر خطورة بما يصل إلى 100 مرة من عادم السيارة. ووجد باحثون من جامعة بوردو أن مواقد الغاز تطلق جزيئات متناهية الصغر تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وقال الأستاذ المشارك براندون بور من كلية لايلز للهندسة المدنية […]

ظهرت المقالة باحثون: الطهي على الغاز أسوأ 100 مرة على صحتنا من عوادم السيارات أولاً على Eishan.