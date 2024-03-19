2024-03-19 14:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً […]

ظهرت المقالة طقس العراق.. الأمطار مستمرة ترافقها عواصف رعدية أولاً على Eishan.