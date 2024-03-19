2024-03-19 14:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة بأنَّ العراق يتجه لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسيَّة، موضحة أنَّ إقرار قانون الطاقة المتجددة سوف يسهل الكثير من الأمور بهذا الاتجاه. وقال عضو اللجنة، من كتلة الديمقراطي الكردستاني، صباح صبحي، في حديث لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”، إنَّ “قانون الطاقة المتجددة في طور المناقشات وهو غير مكتمل إلى الآن […]

ظهرت المقالة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العراق تنتظر إقرار قانونها لترى النور أولاً على Eishan.