2024-03-19 14:42:09 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





أبدى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، تطلع العراق لدخول شركات أذربيجانية إلى السوق المحلية.

وذكر بيان رئاسي، أنَّ "رئيس الجمهورية، استقبل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف والوفد المرافق له".

وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وضرورة العمل على تنميتها وتعزيزها وبما يحقق المصالح المشتركة للجميع".

وأكد، أن "العراق يتطلّع لدخول الشركات الأذربيجانية إلى السوق المحلية، وتعزيز فرص التعاون الاستثمارية لا سيما بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين؛ وما تشكله تلك المذكرات من انطلاقة مهمة لمد جسور التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والنقل الجوي وبما يضمن المصالح للشعبين".

من جانبه، أعرب جباروف، عن "سعادته بزيارة العراق"، مشيدا ً"بالزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى أذربيجان مؤخراً وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية". وأكد "رغبة بلاده بإقامة أفضل العلاقات مع العراق بمختلف المجالات".

في غضون ذلك، بحث وزير النفط، حيان عبد الغني، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير النفط، استقبل جباروف، ورئيس شركة النفط الأذربيجانية روشن نجف والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في قطاع النفط والطاقة".

وقدم عبد الغني، بحسب البيان "إيجازاً عن خطط الحكومة والوزارة لتطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز، من خلال جولات التراخيص النفطية والغازية، كما رحب بالشركات الأذربيجانية بالمشاركة في الفرص الاستثمارية بالقطاع النفطي والمشاريع التي تعلن عنها الوزارة".



