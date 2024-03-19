2024-03-19 14:42:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: شيماء رشيد





أفادت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة بأنَّ العراق يتجه لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسيَّة، موضحة أنَّ إقرار قانون الطاقة المتجددة سوف يسهل الكثير من الأمور بهذا الاتجاه.

وقال عضو اللجنة، من كتلة الديمقراطي الكردستاني، صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ قانون الطاقة المتجددة في طور المناقشات وهو غير مكتمل إلى الآن واللجنة تعمل بالتعاون مع لجنة الطاقة لإطلاق تشريع خاص بالطاقة المتجددة، منوهاً باهتمام البرلمان بتشريع هذا القانون خلال الدورة الحالية.

وأضاف أنه سيتم بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العراق بعد تشريع القانون، مشيراً إلى أنه إلى الآن لم يتم تحديد الموقع ولكن الموافقة في طور الحصول عليها.





تحرير: عذراء جمعة