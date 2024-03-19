2024-03-19 14:42:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: بتول الحسني





شرعت وزارة النقل بتنفيذ مشروع "التكسي الوطني" في بغداد والمحافظات من خلال ضمِّ جميع مركبات الأجرة بمظلة إلكترونيَّة موحدة، وإطلاق تطبيق عبر الهاتف النقال يسهل على المواطنين الاستفادة من هذا المشروع.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة ميثم الصافي لـ"الصباح": إنَّ الشركة العامة لإدارة النقل الخاص باشرت عمليات ربط جمع مركبات الأجرة (التكسي) في بغداد والمحافظات بمظلة إلكترونية واحدة ومركز بيانات موحد بأسلوب تنظيمي دقيق، وكذلك تحديد المركبات المنضوية تحت المشروع بوضع ملصقات إلكترونية تحمل (كودات) تبيّن نوع المركبة واسم السائق والمالك ورقم الهاتف والمحافظة المتواجد فيها، فضلاً عن تحديد مسار الراكب.

وأشار إلى التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتنفيذ هذا المشروع الكبير بهدف تعظيم إيرادات الشركة بشكل كبير وتقديم خدمات تمتاز بالسهولة والانسيابية وتوفير عنصر الأمن للمواطنين من خلال إطلاق تطبيق على الهواتف النقالة لاستخدام (التكسي الوطني)، حيث سيكون لكل محافظة لون ورقم مميز للمركبات داخل المحافظة وكذلك المركبات التي تعمل خارجها مع تحديد لون ورقم مميز أيضاً.

وأضاف الصافي أنَّ الوزارة باشرت عمليات صيانة شاملة لجميع المرائب ورصدت التخصيصات اللازمة لهذا الغرض وسيتم التركيز على المسقفات والخدمات الأخرى وتنصيب الكاميرات، فضلاً عن أتمتة عمل المرائب في بغداد والمحافظات، لاسيما ما يتعلق باستحصال الغرامات والإيرادات، إذ تم وضع أكشاك حديثة في تلك المرائب تحتوي على أحدث الأجهزة الإلكترونية لتسهيل هذه العملية بغية إنهاء العمليات الورقية (الوصولات) ويتم التعامل إلكترونياً بغية القضاء على الفساد، وسيكون التسديد من خلال الهواتف النقالة تماشياً مع البرنامج الحكومي باعتماد أحدث الأساليب التكنولوجية لتطوير قطاع النقل بالبلاد.