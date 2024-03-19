وزير التجارة: خزين الحنطة يتجاوز المليوني طن والعراق غادر القائمة الدولية بتضخم أسعار المواد الغذائية

2024-03-19 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، أن خزين وزارة التجارة من الحنطة يتجاوز المليوني طن، فيما أشار الى قرب افتتاح مجمعات تجارية حديثة تعمل بالنظام الإلكتروني.

وقال الغريري لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة"، لافتا الى أن "العراق حقق الامن الغذائي وغادر قائمة الدول التي تتصدر الزيادة والتضخم في اسعار المواد الغذائية حيث يوجد في مخازن الوزارة خزين من المواد الغذائية يكفي لأربع حصص قادمة" .

وشدد على أن "هناك اجراءات رقابية شاملة في بغداد والمحافظات تتابع عمليات التجهيز واسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية وتحاسب المخالفين بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية"، مبيناً أن "انه سيتم افتتاح مجمعات تجارية حديثة في بغداد شبيهة بالاسواق المركزية تعمل بالنظام الالكتروني وتبيع باسعار اقل بنسبة 25%".