2024-03-19 14:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، لتسجل أكثر من 226 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 245 مليونا و 622 الفا و724 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 226 مليونا و 922 الفا و724 دولارا مرتفعة بنسبة 92 %، عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليونا و630 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 135 شركة.

وأمس الإثنين، سجلت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، 221 مليون دولار.