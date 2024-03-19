نجم الكالتشيو على رادار برشلونة

2024-03-19 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، ان إدارة نادي برشلونة وجهت أنظارها إلى أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يتابع مسؤولو الكشافة في برشلونة، الصربي لازار ساماردزيتش، لاعب وسط أودينيزي، استعدادا لضمه في الصيف المقبل.

ويعد ساماردزيتش أحد الصفقات المفضلة لدى انتر ميلان ونابولي ويوفنتوس، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده مع أودينيزي 35 مليون يورو.

وهذا الامر ليس جديدا، بل سبق أن حاول البارسا ضمه عندما كان في هرتا برلين، لكنه خسر الصفقة لحساب لايبزيج.

ولم ينجح ساماردزيتش في إثبات نفسه بالدوري الألماني، ثم انتقل إلى أودينيزي مقابل 3 ملايين يورو، لينفجر في الكالتشيو ويصبح أحد أطماع الأندية الكبرى في أوروبا.

يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية، ويتعين عليه بيع اللاعبين أولا لكي ينجح في إبرام صفقات جديدة في الصيف المقبل.

المصدر: سبورت