النزاهة: الإطاحة بـ 6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون

2024-03-19 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، الإطاحة بـ 6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قام بإجراء التحرّي الأصوليّ في أمانة بغداد - دائرة ماء بغداد – قسم الجباية عن المُتَّهمين ووضعهم تحت المُراقبة، حيث تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بقطع الوصولات للمُواطنين دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم العمل في الدائرة".

وأوضحت، أن "المُتَّهمين اعترفوا أنَّ مسؤول مجموعة مركز الرصافة للجباية سمح لهم بالدخول إلى الدائرة وقطع الوصولات، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط مبلغ 3،279،000 ملايين دينار في مكتب مسؤول الجباية دون وجود صولات قطعٍ، وبعد استحصال الأمر القضائي تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير قسم الجباية في دائرة ماء بغداد ومسؤولي مجموعة مركز الجباية وشعبة جباية الرصافة".

وتابعت، أن "الفريق ضبط 5 دفاتر إشعار بالتسديد، و38 قائمة جداول إرساليَّة المرجوعات، ودفتري قطع مبلغ جباية، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لتقرير مصيرهم".