بعد رفع دعوى قضائية.. العيداني يوجه بالتنازل عن احمد مهلهل واطلاق سراحه

2024-03-19 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، بالتنازل عن المتظاهر والناشط احمد مهلهل وإطلاق سراحه من السجن.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان " العيداني وجه بالتنازل عن الدعوى التي رفعها في وقت سابق على المتظاهر احمد مهلهل تهميدا لإطلاق سراحه من السجن".

وكانت محكمة استئناف محافظة البصرة، أصدرت الاحد (25 شباط 2024)، حكمها بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الناشط المدني احمد مهلهل لمشاركته في تظاهرات 2018 بالمحافظة.

وأشار الحكم بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "حكمت المحكمة على المدان احمد حسين مهلهل نزال الحول بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا لأحكام المادة /2342/ ز من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و 49 منه بعد الاستدلال بأحكام المادة 132/3 منه كون المحكوم شاب في مقتبل العمر وبغية منحة الفرصة الإصلاح نفسه ، لقيامه بتاريخ 2018/9/14 واثناء اشتراكه في المظاهرات الشعبية بالدخول لمبنى محافظة البصرة وحرق المبنى مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 20/2/ 2024 ولغاية 24/2/2024".



