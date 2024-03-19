2024-03-19 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 12 متهما بقضايا مختلفة في بغداد وكركوك. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة وبإسناد الجهد الاستخباري من تنفيذ عملية أمنية ناجحة في (قرية عيصلانه) بناحية الرياض في كركوك تمكنت خلالها القاء القبض على متهم […]

ظهرت المقالة بينهم إرهابي.. القبض على 12 متهما بقضايا مختلفة في بغداد وكركوك أولاً على ايرث نيوز.