2024-03-19 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ 6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون. وذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “فريق عمل قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قام بإجراء التحرّي الأصوليّ في أمانة بغداد – دائرة ماء بغداد – قسم الجباية عن المُتَّهمين […]

ظهرت المقالة النزاهة: الإطاحة بـ6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون أولاً على ايرث نيوز.