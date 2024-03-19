شرطة البصرة تداهم منزل القيادي في عصائب أهل الحق سمير الحمداني.. فيديو

2024-03-19 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، عن مداهمة منزل القيادي في عصائب أهل الحق سمير الحمداني بالمحافظة.

وقال مدير شرطة شمال المحافظة علي محسن مشاري المحمداوي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالساعة 1100 من صباح اليوم الثلاثاء، تم تنفيذ واجب تفتيش ومداهمة بدار المتهم (سمير الحمداني)".

وأضاف ان "المتهم مطلوب لعدة أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة".

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، عملية المداهمة التي نفذتها قيادة شرطة المحافظة لمنزل المطلوب.









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