مصرع شخصين في دهوك والتحذير من موجة امطار هائلة في الاقليم

2024-03-19 15:06:10 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، الثلاثاء، عن مصرع شخصين جراء السيول، فيما حذرت وزارة النقل والمواصلات من تساقط امطار شديدة. وقال المتحدث باسم المديرية المقدم بيوار عبدالعزيز لقناة الثامنة إن الشخصين اللذين لقيا مصرعهما من القومية العربية وكانا داخل سيارتهما عندما جرفتها السيول، مشيرا الى انقاذ شخصين اخرين كانا معهما داخل السيارة نفسها. واضاف عبدالعزيز ان مياه الامطار تسربت داخل عشرة منازل وتسببت باغلاق ثلاثة شوارع رئيسة، داعيا المواطنين بعدم الخروج من منازلهم. وحذرت محافظة اربيل في بيان من تساقط شديد للامطار والحالوب في مركز المدينة واطرافها، داعية المواطنين لعدم الخروج من منازلهم. واكدت دخول جميع الدوائر الخدمية