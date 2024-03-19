2024-03-19 15:18:09 - المصدر: منصة إيشان

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، أن تشهد المنطقة الجنوبية أمطارا غزيرة رأى أنها “تستوجب الحذر”. وقال عطية عبر منشور على منصة “فيسبوك”: إن “جبهة المنخفض تتقدم نحو مدن الجنوب وبعبورها سيكون هناك مطر غزير في بعض الاماكن يستوجب الحذر”. وشهدت معظم محافظات العراق يوم أمس تساقط كميات كبيرة من الأمطار ما تسببت بحدوث سيول في […]

ظهرت المقالة جبهة المنخفض تتقدم نحو الجنوب: أمطار غزيرة “تستوجب الحذر” أولاً على Eishan.