2024-03-19 15:18:09 - المصدر: منصة إيشان

تظاهر الآلاف من الإسبان على ساحل سان سيباستيان في إقليم الباسك، مطالبين بوضع حد لما سموه “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة. وأقدم المحتجون على التظاهر بالموت من خلال الاستلقاء على الأرض بجانب لافتة كبيرة مستوحاة من لوحة “غرنيكا” الشهيرة لبيكاسو. وذكرت تقارير إسبانية أن ممثلين عن النقابات العمالية ونحو 300 فنان شاركوا في هذا […]

ظهرت المقالة آلاف الإسبانيين “يتظاهرون بالموت” تنديدا بالحرب على غزة.. صور أولاً على Eishan.