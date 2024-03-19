2024-03-19 15:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، بأن جهاز الاستخبارات التركي، اغتال مسؤولة في تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) روجدا بيلان، بمدينة السليمانية شمالي العراق. وقالت إن “عناصر الاستخبارات التركية تعقّبت تحركات الإرهابية بيلان، واسمها الحركي بيشنغ بروسك في مدينة السليمانية، واغتالتها”. وبحسب الإعلام التركي فإن بيلان “مدرجة ضمن اللائحة الزرقاء لقائمة المطلوبين في وزارة […]

ظهرت المقالة الاستخبارات التركية تغتال مسؤولة بالـ “بي كا كا” في السلمانية أولاً على Eishan.