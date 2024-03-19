مقابل إنجاز المعاملات.. القبض على موظفين حكوميين يتقاضون الرشوة

2024-03-19 15:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على موظفين حكوميين ومعقبين يتقاضون الرشوة مقابل إنجاز المعاملات. وذكر بيان للأمن الوطني تلقته الاقتصاد نيوز، أنه بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على موظف حكومي بتهمة الرشوة بعدما تقاضى مبالغ مالية من المواطنين مقابل إكمال معاملاتهم، ليتم الإطاحة به بالجرم المشهود وهو يتلقى أموالاً من أحد المراجعين. وأضاف أن مفارز الجهات في المحافظات كركوك، ونينوى، والقادسية تمكنت من القبض على موظفين حكوميين أحدهما سير معاملات غير أصولية في مديرية الضريبة مقابل مبالغ مالية، والآخر ساوم أحد المواطنين على مبلغ مالي مقابل جلب براءة ذمة من أحد المشتكين، فضلاً عن معقبين تقاضيا مبالغ مالية مقابل تسريع عمليات المقابلات في إحدى الدوائر. وتابع البيان، أنه تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون.