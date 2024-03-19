حوالات البنك المركزي الى خارج العراق تسجل 245 مليون دولار

2024-03-19 15:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، لتسجل 245 مليون دولار. وقام البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ببيع 245 مليونا و 622 الفا و724 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي. ومعظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، اعتمادات والتي بلغت 226 مليونا و 922 الفا و724 دولارا مرتفعة بنسبة 92 ، عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليونا و630 ألف دولار. وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 135 شركة. وأمس الإثنين، سجلت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، 221 مليون دولار.