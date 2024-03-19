رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا

2024-03-19 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس الجمهورية استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن"، مؤكدا على "حرص العراق على تعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة، وتوطيد سبل التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المتبادلة".

واشار إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مبيناً أن "رئاسة الجمهورية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم من خلال اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، حيث تم إطلاق سراح مايقارب من تسعة آلاف موقف".

وشدد على "أهمية العمل لمتابعة تطبيق مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) الدستورية وحسم المسائل المتعلقة بالأراضي الزراعية ومعالجة التغييرات الديمغرافية وبما يضمن حقوق المواطنين في كركوك من خلال تطبيق القانون".

وتابع البيان أن "رئيس الجمهورية تطرق إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مبينا أن "هناك رغبة لدى الجانبين في مواصلة الحوار بشأن القضايا المتعلقة بإقرار الميزانية ودفع مستحقات موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان".

من جانبه، أكد السفير هيتشن "دعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مسار تثبيت الأمن الإقليمي"، مشيداً بدوره المحوري في ترسيخ أسس السلام في المنطقة ودور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية".