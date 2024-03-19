مع تصاعد الخلاف مع بغداد.. مسرور بارزاني يشدد على ضرورة إجراء انتخابات "شرعية وديمقراطية" في كردستان

2024-03-19 15:42:08 - المصدر: حكومة اقليم كردستان

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء انتخابات "شرعية وديمقراطية ودستورية" في الإقليم، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين أربيل وبغداد على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلاف بين أربيل وبغداد على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى مئة مقعد، وإلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات، وتكليف المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات بالإشراف على الاستحقاق الانتخابي بدلا من الهيئة التابعة للإقليم.

وقال مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الدولة في الخارجية الألمانية توبياس ليندنر في أربيل إن الإقليم متمسك بـ"الموقف الثابت والداعم لإجراء الانتخابات، لكن بشرط أن تكون انتخابات شرعية وديمقراطية ودستورية، وتُنظم بموجب قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع فئات وأطياف ومكونات شعب كردستان".

يأتي هذا في وقت رفض فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني قرارات المحكمة الاتحادية، وقرر مقاطعة الانتخابات، معتبراً أنها "تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

من جانبه، جدد وزير الدولة في الخارجية الألمانية دعم بلاده المتواصل للبيشمركة، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كردستان.

وتمحورت مناقشات الاجتماع حول أهمية الالتزام بالنظام الاتحادي في العراق واحترامه، وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التطرق إلى موضوع المخيمات في الإقليم، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للعودة الطوعية للنازحين المقيمين في المخيمات إلى مناطقهم الأصلية.