أمن اقليم كوردستان يعتقل شبكة تتاجر بالمخدرات

2024-03-19 16:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أمن اقليم كوردستان (الاسايش)، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شبكة تتاجر بالمواد المخدرة في إدارة رابرين.

وقالت المؤسسة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات مديرية آسايش رابرين، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المواد المخدرة وبناء على قرار قضائي، تمكنت من اعتقال خمسة متهمين يوم 3/3/2024، وضبطت بحوزتهم (5.892) خمسة كيلوغرامات و892 غراما من المواد المخدرة من نوع (الكريستال والحشيش)، كما تم ضبط سيارتين بدون أوليات، كانتا تستخدمان لنقل تلك المواد".

وأضاف البيان أن "المتهمين معتقلين حاليا وفق المادة 26 من قانون مكافحة المواد المخدرة، والتحقيق مستمر في ملفهم".