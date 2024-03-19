الامم المتحدة: ارتفاع العمل القسري في العالم الى 37 في المئة

2024-03-19 16:12:09 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت الامم المتحدة في تقرير لها صدر الثلاثاء الأرباح الناجمة عن العمل القسري ارتفعت في جميع أنحاء العالم بنسبة 37 بالمائة لتصل إلى 236 مليار دولار سنويا. وقالت مانويلا تومي، مديرة قسم شروط العمل والمساواة، بمنظمة العمل الدولية، إن الأرقام الأخيرة المتعلقة بالعمل القسري مأساوية، مشيرة إلى أن العمل القسري عمل مزدهر، فيما فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للتجارة، إن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعملون بالسخرة هم من النساء والفتيات. مانويلا تومي، مديرة قسم شروط العمل والمساواة، في منظمة العمل الدولية اكدت: "من المؤسف أن تتحدث تقديراتنا التي نشرناها اليوم، مقارنة بالتقديرات الأولى التي أصدرناها قبل 10 سنوات، قصة مأساوية