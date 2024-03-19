سفارة العراق في أنقرة: وصول وفد مختص لإصدار الوثائق المفقودة للنازحين من قضاء تلعفر

2024-03-19 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجهت سفارة العراق في أنقرة، اليوم الثلاثاء، دعوة الى العائلات النازحة من قضاء تلعفر.وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وفداً مختصا وصل لغرض إثبات الرعوية العراقيَّة للعوائل النازحة من قضاء تلعفر، وإصدار المستمسكات والوثائق المفقودة للمواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق".وأضافت ان "الوفد سيباشر مهام عمله في القسم القنصلي أبتداء من يوم السبت الموافق 2024/3/23، ولغاية يوم الأربعاء الموافق 2024/3/27، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً".وأكدت ان "القسم القنصلي سيتعذر ترويج معاملات الوكالات وشهادات الحياة خلال الأسبوع القادم من أجل استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين بإثبات الرعوية".