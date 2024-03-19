2024-03-19 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، انه لا خيار أمام ازمة بغداد واربيل سوى الحلول الدستورية وذكر منصور لوكالة ايرث نيوز، انه “سبق وان أكدنا على الحلول الدستورية التي من شأنها رفع الحيف على الموظفين والمتقاعدين في حكومة اقليم كردستان”. وأضاف ان “الموظفين والمتقاعدين واصحاب الشبكة الاجتماعية في اقليم […]

ظهرت المقالة الوطني الكردستاني: لا خيار أمام بغداد واربيل سوى الحلول الدستورية أولاً على ايرث نيوز.