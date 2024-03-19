2024-03-19 17:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، الثلاثاء، إنجاز 134 مشروعاً في بغداد والمحافظات، وفيما أشار إلى البدء برفع الأنقاض والمتجاوزين وفتح الطرق في منطقة أبو دشير جنوبي العاصمة، أكد وجود مشاريع لترميم المسارح وقبر عالم الاجتماع الراحل علي الوردي ومنزل الشاعر الكبير الراحل بدر شاكر السياب. وقال رئيس الفريق جابر الحساني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي لديه تقريباً 340 مشروعاً قائماً منذ انطلاق أعماله نهاية 2022، أنجز منها عدد كبير بحدود 134، وباقي المشاريع فهي على وشك الإنجاز، مبينا، أن بعض هذه المشاريع في بغداد والمحافظات قد تتلكأ؛ بسبب تأخر التمويل أو تأخر المباشرة بها. وأضاف الحساني، أن المشاريع تلامس حاجة المواطن في المناطق المحرومة والمناطق الزراعية والعشوائيات وتشمل البنى التحتية والشوارع وقطاع الكهرباء وتأهيل وإنشاء مؤسسات صحية وكذلك أعمالاً أخرى في قطاع التربية. ولفت، إلى أن المشاريع متنوعة في اتجاهات كثيرة ولا تقتصر على تقديم الخدمات في المناطق المحرومة، بل توسعت نحو ترميم المسارح وقبر علي الوردي وبيت السياب في البصرة، حيث إن أعمال الفريق وتنوع اتجاهاتها ‏تدل على وجود ثقة كبيرة من الحكومة بقدرات وقابلية الفريق في تنفيذ الأعمال بما يخدم البرنامج الحكومي. ولفت، إلى أن الفريق قام أيضاً بأعمال رفع التجاوزات في أكثر من مكان مثل رفع التجاوزات الموجودة في مقاطع ‫210‬ و310 في أبو دشير والتي هي مناطق سكنية للمواطنين وعليها تجاوزات مضاربين للعقارات، لافتا، إلى أن هناك 22,500 قطعة مندثرة بسبب التجاوزات والأنقاض. وتابع، بدأنا برفع الأنقاض وفتح الطرق في هذه المناطق ورفع المتجاوزين والحد من وجودهم من خلال آليات الفريق، ونسعى إلى وجود قطاعات أمنية هناك لتغيير محل تواجدهم وفتح المجال أمام البلدية لغرض توزيع قطع الأراضي بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري.