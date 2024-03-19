2024-03-19 17:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تحديث وتوسيع التصميم الاساسي لمدينة الموصل بعد مشاكل استمرت لأكثر من عقدين.

وقال الدخيل في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم اليوم التعاقد وتوقيع عقد تحديث التصميم الاساسي لمدينة الموصل مع شركة ايطالية خلال حفل حضرته شخصيات رسمية وشعبية"

وأوضح الدخيل أن التوسعة "ستكون بمسافة 7 كم بجميع الاتجاهات من الموصل وسيوفر المشروع 160 ألف دونم من الأراضي ستبنى عليها مشاريع كبيرة وبنى تحتية ستخدم المدينة وجميع المكونات في نينوى".

ويعد التصميم الاساسي للموصل مستنفذ منذ عام 2000 بعد أن نفذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه واجه مشاكل وتجاذبات سياسية على مدى اكثر من عقدين من الزمن بسبب معارضة تنفيذه من قبل بعض السياسيين في مناطق سهل نينوى بداعٍ ان المشروع سيسهم في تغيير ديمغرافي في مناطقهم.

وفي 16 من الشهر الجاري، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، الاستعداد لتوقيع العقد الخاص بتوسعة التصميم الاساس لمدينة الموصل اليوم الثلاثاء المقبل مع شركة إيطالية.

ويحذر مراقبون من "عرقلة المشروع من قبل تلك الجهات المتنفذة"، حتى وإن مضى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بتوقيع عقد التصاميم لتوسعة المدينة.

ويؤكد مراقبون ان تلك الجهات المتنفذة في تلك المناطق تعتمد على مادة دستورية تمنع التغيير الديموغرافي في مناطقهم، لكنهم أشاروا إلى أن التوسعة ستخدم مناطقهم فنياً من خلال ارتفاع أسعار العقارات وإدخال الخدمات عليها بالاضافة الى البنى التحتية إليها، لكن يبدو ان القرار هو سياسي اكثر مما يكون قرار فني".

ويؤكدون أيضا، أن التصميم الأساسي هو قانون ملزم للوزارات ذات العلاقة بالموضوع لكنهم شددوا على ضرورة تقليص مدة العمل لأهمية المشروع لا أن يترك للتراخي وقد يستغرق سنوات.