نينوى تسجل أعلى معدل للأمطار.. كميتها أكبر من استيعاب خطوط تصريفها (صور)

2024-03-19 17:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت مديرية مجاري نينوى بأن الأمطار المتساقطة على الموصل هي الاعلى شدة مطرية لهذا العام، مبينة أن كميات الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لخطوط تصريف

وقال معاون مدير مجاري نينوى سنان باسم، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار المتساقطة على الموصل منذ فجر اليوم هي الأعلى كشدة مطرية لهذا العام وان كوادرنا تعمل منذ الليلة الماضية لتصريف المياه".

وأوضح باسم أن "كمية الأمطار سقطت بحدود 30 الى 40 ملم وهذه تعتبر شدة عالية تفوق الطاقة الاستيعابية لخطوط تصريف مياه الأمطار" مشيرا إلى أن "مدينة الموصل لم تغطى بكاملها بشبكات تصريف مياه الأمطار".

وتشهد مدينة الموصل امطاراً غزيرة منذ فجر اليوم الثلاثاء ما تسببت بغرق العديد من المناطق والشوارع.

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل حتى ساعات المساء، مشيراً إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد عودة منخفضين ماطرين أحدهما سيكون غزيراً ويضرب مناطق شاسعة من البلاد.