انبثاق حركة كوردية جديدة في السليمانية "لتصحيح المسار"

2024-03-19 17:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مقرر حركة الموقف الوطني، علي حمه صالح، يوم الثلاثاء، أن تأسيسها ليس من أجل الدخول في الانتخابات فحسب بل من أجل تصحيح المسار الحالي، لافتا الى انها في خطواتها الأولى لوضع أسس جديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن "الحركة عقدت مؤتمرها الأول في قاعة الفنون السليمانية، بحضور عدد من أعضاء الحركة وهم كل من مسعود عبدالخالق و سليم كويي وعلي حمه صالح وغالب محمد وكاروان حمه صالح وريبوار كريم و بدل برواري"، مشيرا إلى أن "أغلبهم من المنشقين من الأحزاب الكوردية".

وأضاف أن "الحركة تم تسجيلها رسميا لدى المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية في بغداد يوم 14 آذار/مارس للمشاركة في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان".

واشار الى انه "تم اختيار علي حمه صالح مقررا للحركة"، لافتا أنه "تم تشكيل لجنة تنفيذية دون وجود رئيس للحركة".

وعقب المؤتمر قال مقرر حركة الموقف الوطني، علي حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة أن "الحركة سيكون لها برنامج واستراتيجية طويلة الأمد وسنعمل ليس من أجل الدخول في الانتخابات فحسب بل من أجل تصحيح المسار الحالي"، مشيرا إلى أن الحركة الان في "خطواتها الأولى لوضع أسس جديدة".

وبحسب النظام الداخلي للحركة، فإن صلاحيات المقرر هي تشريفية، ويجب أن تصدر جميع قرارات الحركة بشكل جماعي .