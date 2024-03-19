2024-03-19 17:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024)، عن تفاصيل تتعلق ببث المسلسل الدرامي (عالم الست) وهيبة بجزءه الثاني" مبينا ان المسلسل سوف يعاد بثه والنقابة ضد منعه".

وقال جودي لـ"بغداد اليوم"، ان "نقابة الفنانين قامت بفحص النصوص قبل بدء الانتاج للمسلسلات وابدت دعمها لجميع ماتم تقديمه واذا كانت هناك سلبيات فممكن تجاوزها مستقبلا وما يهمنا ان هناك نجاح كبير للدراما".

وبين جودي، ان "الدراما العراقية شهدت تطورا كبيرا حيث هناك 25 عمل درامي في شهر رمضان الحالي وجاء العراق بالمركز الثاني بعد مصر بالانتاج الفني هذا العام".

وكان القضاء العراقي، أصدر أمس الاثنين، أمراً ولائياً بإيقاف مسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني الذي تبثه فضائية "utv".

وبين المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "الامر الولائي الصادر عن محكمة بداءة الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل (عالم الست وهيبة) جاء بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل والقناة".

وبين أن "المؤلف طالب بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف، وأن القرار صدر استناداً لأحكام المادة 46 /5 من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة".

يشار الى ان السيناريست صباح عطوان، قد صرح سابقاً بأنه سيقاضي الجهة المنتجة للمسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني، بسبب مشكلات في تعديل السيناريو.

يذكر أن ديوان الوقف الشيعي، قد أعلن قبل أيام، عن اتخاذه إجراءات دستورية وقانونية تجاه الإساءة إلى الرموز الدينية في الأعمال الدرامية، وذلك بعد مطالبات نيابية بوقف مسلسل درامي عراقي يحمل عنوان "عالم الست وهيبة".