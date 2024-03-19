محافظة نينوى تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

2024-03-19 17:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024) تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية لأغراض السلامة العامة.

وحث المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "المواطنين على الالتزام بمنازلهم وتقليل الحركة ليتسنى لكوادر الدوائر الخدمية إجراء اللازم وتصريف المياه".

وتشهد عموم مناطق البلاد منذ أمس الإثنين أمطاراً غزيرة تسببت بسيول في محافظة دهوم في إقليم كردستان، وبلغت الأمطار ذروتها اليوم الثلاثاء وشملت العاصمة بغداد لتأثر العراق باندماج منخفضيين جويين ينتهي قبل الغد.

وقررت غالبية المحافظات دوامها اليوم بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.



