2024-03-19 17:42:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي صادق عطية، يوم الثلاثاء، عن تحديثات الطقس خلال ساعات الليلة ويوم غد الأربعاء، محذراً من غزارة الأمطار في عدة محافظات.

وقال العطية في منشور على الفيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن "موقع الجبهة الباردة تندفع نحو مدن جنوب وشرق البلاد الآن، ويلاحظ تكون حزام من السحب الرعدية في مقدمة الجبهة".

وتابع، "أما السحب وحزام البرق والرعد تندفع شمال البلاد باتجاه الأنبار، فهي تتبع المنخفض في الطبقات العليا من الجو والتصعيد من مركز المنخفض السطحي يحدث وكذلك عامل التضاريس".

وأكد أنه "خلال ساعات الليلة وفجر يوم غد تنتهي الحالة الجوية في أغلب المدن، ولكنها تستمر في مدن اقليم كوردستان وشمال نينوى وشمال وشرق ديالى".

وحذر العطية من "غزارة الأمطار الليلة وصباح غد في كل من نينوى واربيل ودهوك والسليمانية، وكذلك خلال ساعات الليل في البصرة وميسان".