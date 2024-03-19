الأنواء تحدد موعد انحسار موجة الأمطار

2024-03-19 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجحددت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، موعد انحسار الموجة المطرية الحالية، فيما أوضحت حجم تأثيرها على حالة الطقس في العراق.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البلاد تأثرت على مدى يومين باندماج منخفضين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط وكانت التأثيرات واضحة حيث تساقطت أمطار من متوسطة إلى شديدة وغزيرة بجميع مناطق البلاد خاصة شمال وشرق البلاد".وأضاف، أن "الأمطار تسببت بسيول جارفة شرق ديالى وأمطار غزيرة في نينوى وحدثت عواصف رعدية في عدد من المناطق بينها صلاح الدين فيما كانت هنالك فيضانات في دهوك بسبب غزارة الأمطار".وشدد الجابري على المواطنين بوجوب عدم التواجد بالمناطق التي تتأثر بالسيول والبقاء في المنازل في المناطق المتأثرة بغزارة الأمطار لحين انتهاء الموجة المطرية.وعن موعد انتهائها أوضح، أن "يوم غد الأربعاء سيشهد بحسب توقعاتنا انحسار المنخفضين الجويين في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما يرجح سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة في المنطقة الشمالية".وعن السحب التي تواصل تغطية الأجواء في البلاد أوضح الجابري، أن "البعض منها سحب ركامية كثيفة وينتج عنها عواصف رعدية وحالات أخرى نتيجة عدم استقرار بالغلاف الجوي، وتظهر على شكل (السندان) ويكون البعض منها منخفضا".