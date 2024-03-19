تنويه من هيئة الاستثمار للمتقدمين على شراء وحدات بمدينة بسماية

2024-03-19 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، تنويها للمتقدمين على شراء الوحدات بمدينة بسماية.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلفت عناية المواطنين الذين تقدموا بطلبات شراء للوحدات السكنية في مدينة بسماية عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية إلى تلقيهم رسائل على أرقام هواتفهم من مركز البيانات الوطني من أجل تحديث بياناتهم وإضافة بعض الفقرات المطلوبة في استكمال تسجيلهم الأولي على الوحدة السكنية".ونبهت الهيئة- بحسب البيان- إلى "ضرورة متابعة إكمال المعلومات المطلوبة وسرعة إرسالها".