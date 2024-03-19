هيئة الاستثمار توجه دعوة للمتقدمين على وحدات "بسماية"

2024-03-19 17:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجهت الهيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، دعوة للمواطنين المتقدمين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنها تلفت عناية المواطنين الكرام الذين تقدموا بطلبات الشراء للوحدات السكنية في مدينة بسماية عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية الى تلقيهم رسائل على أرقام هواتفهم من مركز البيانات الوطني من أجل تحديث بياناتهم واضافة بعض الفقرات المطلوبة في إستكمال تسجيلهم الأولي على الوحدة السكنية. ونوهت الهيئة وفقا للبيان، الى ضرورة متابعة إكمال المعلومات المطلوبة وسرعة ارسالها.