الدفاع تدعو الطلاب المتقدمين على الدورة (114) لمراجعة مقر الكليـة العسكرية

2024-03-19 17:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعت وزارة الدفاع الكلية العسكرية، الثلاثاء، الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة 114 إلى مراجعة مقر الكليـة العسكرية الكائن في بغداد الرستمية. وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزارة الدفاع الكلية العسكرية، تدعو الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة 114 إلى مراجعة مقر الكليـة العسكرية الكائن في بغداد الرستمية، حسب تسلسل أرقام الاستمارات الإلكترونية الخاصة بهم وفقاً للقوائم المرفقة أدناه للوجبة السادسة والمؤشر فيها تواريخ الحضور إزاء كل رقم استمارة، مع مراعاة جلب المستمسكات المبينة أدناه عند المراجعة: 1 استمارة التقديم الإلكتروني. 2 البطاقة الوطنية للمتقدم وللوالدين مع بطاقة السكن. 3 وثيقة مدرسية بالدرجات معنونة إلى الكلية العسكرية وزارة الدفاع مصدقة من المدرسة ومديرية التربية خالية من الحك والشطب. 4 تأييد سكن لسنة 2024 مصدق من مختار المنطقة يحتوي على صورة شخصية مختومة ومصدقة من الأمن الوطني والوحدة الإدارية. 5 عقد زواج للمتقدم أو الوالدين مصدق من المحكمة المختصة لسنة 2024. 6 صور شخصية حديثة عدد 6. 7 على أبناء الشهداء الأب أو الأم فقط جلب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء المقر العام حصراً. 8 جلب جميع المستمسكات المطلوبة بالفقرات أعلاه أصل مع نسخة مصورة ملونة عدد ٦ 9 العسكريون المنسوبون إلى وزارة الدفاع جلب كتاب استمرارية بالخدمة مع نموذج تقييم الآمرين. 10 توضع المستمسكات المطلوبة داخل فايل نايلون وكالآتي: أ. المتقدمون من الفرعين العلمي والأدبي فايل مانيلا أزرق. ب. المتقدمون من الفرعين صناعي وتجاري فايل مانيلا أصفر ج. المتقدمون العسكريون المنسوبون إلى وزارة الدفاع فايل مانيلا أخضر د. أبناء الشهداء فايل مانيلا أحمر. ونشر البيان قائمة بالأسماء في أدناه https:t.meinainaiq105062