2024-03-19 18:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تلقى مانشستر سيتي صدمة مفاجئة بسبب فيديو لنجمه النرويجي إيرلينغ هالاند رفقة منتخب بلاده في المعسكر المقام حاليا. وتتوقف حاليا أغلب المنافسات في مختلف دول العالم، بسبب الأجندة الدولية، استعدادا للعديد من المسابقات عقب نهاية الموسم الجاري. وبينما يستعد المنتخب النرويجي لمواجهة التشيك وديا، مساء يوم الجمعة المقبل، تعرض هالاند لإصابة مفاجئة. وتداول […]

ظهرت المقالة رعب في مانشستر سيتي.. والسبب فيديو لهالاند أولاً على ايرث نيوز.