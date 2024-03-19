2024-03-19 18:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة وهدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بمشاريع في مُحافظة ذي قار قاربت قيمتها من تسعين مليار دينارٍ. وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بالانتقال إلى المُديريَّة العامَّة […]

ظهرت المقالة بلغت 45 مليار دينار.. النزاهة تكشف ديوناً مستحقـة لصندوق تقاعـد موظفي الدولة أولاً على ايرث نيوز.