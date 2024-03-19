2024-03-19 18:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام سويدية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات اعتقلت وزير الدفاع العراقي الأسبق نجاح الشمري بتهمة “الاحتيال“. وذكر موقع سويدي، نقلاً عن الادعاء العام، أن “وزير الدفاع العراقي الأسبق كان مطلوب غيابياً منذ أكثر من عام ونصف العام“. وألقي القبض على الشمري يوم أمس الاثنين، حيث لم يكن معروفاً في السويد حتى تم تعيينه فجأة […]

ظهرت المقالة بـ “تهمة الاحتيال”.. السلطات السويدية تعتقل وزير دفاع حكومة عادل عبد المهدي أولاً على Eishan.