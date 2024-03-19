2024-03-19 18:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يرتدي منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، الزي الأبيض أمام منتخب أستراليا الأولمبي ضمن منافساتِ بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبيّة الخامسة (دون 23 عاماً).

وعُقِدَ، اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024) المؤتمرُ الفنيّ الخاص بالمباراة التي تجري غداً الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد في ملعب عبد الله بن جلوي في مدينة الإحساء السعودية.

وحضر المؤتمر الفنيّ عن وفد العراق كل من نديم كريم، المدير الإداري للمنتخب الشبابي، وعدي جبار، مدير التجهيزات، وهيثم كامل، معالج المنتخب، حيث سيرتدي منتخب العراق القميصَ الأبيض والسروال الأبيض والجواريب باللون الأخضر، فيما سيرتدي المنتخب الاولمبي الاسترالي القميصَ الاصفر.

وتجري منافساتُ البطولة بطريقةِ خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسرُ مباراة تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن.