2024-03-19 19:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن إستراتيجية تحول الطاقة لم تحقق نجاحا، مشيرا إلى أن حصة الطاقة المتجددة في العرض العالمي لا تزال ضئيلة.وقال الناصر خلال مؤتمر أسبوع سيرا 2024 الذي استضافته مدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة: إنه "من الواضح أن إستراتيجية التحوّل الحالية لم تحقق نجاحًا في معظم المجالات".وأشار، إلى أن "شكل الوقود الأحفوري 82 بالمئة من الاستهلاك العالمي للطاقة العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة "كاي بي ام جي" الاستشارية"، لافتا، إلى أن "وكالة الطاقة الدولية قالت إن الطلب على النفط قد يصل إلى مستوى قياسي هذا العام".وأضاف الناصر، "هذه ليست الصورة المستقبلية التي كان البعض يرسمها"، مشيرا إلى "عدم قدرة مصادر الطاقة البديلة المطروحة حتى الآن على أن تحل بالمستوى الكافي، محل المواد الهيدروكربونية وخصوصا ليس قبل 2050، وهو الهدف المتوسط المدى الذي يعتبر موعدا محتملا للتخلص التدريجي من النفط.".