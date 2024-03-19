الداخلية تكشف عن استراتيجية انهاء "صالات القمار" في العراق

2024-03-19 19:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، عن استراتيجية جديدة لإنهاء صالات القمار في المحافظات كافة، فيما لفتت الى انها خطرة في 3 اتجاهات على شرائح المجتمع.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن "الوزارة تعتمد استراتيجية مهمة في انهاء صالات القمار في جميع المحافظات العراقية ونفذت بالفعل سلسلة عمليات نوعية قادت لكشف اغلبها واعتقال العديد من المتورطين بها"، لافتا الى ان "العمليات مستمرة من خلال الرصد الاستخباري وتعاون الاهالي".

واضاف، أن "انهاء صالات القمار جزء من استراتيجية الداخلية لانها غير قانونية وتمثل خطر في 3 اتجاهات من ناحية تاثيرها السلبي على المراهقين والشباب واثارة الجريمة ناهيك عن تداعياتها الاخرى".

واشار الموسوي الى، أن "عملية ضبط مخبأ لصالة قمار في بعقوبة قبل يومين هي جزء من عمليات متواصلة للوزارة"، مؤكداً أنه "لن تستثني اي منطقة وسنحرص على انهاءها بشكل كلي وفق التعليمات القانونية".

وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى، أعلنت الاحد، القبض على عدد من المخالفين واغلاق "كازينو للقمار" في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية أمنية نوعية اسفرت عن الإطاحة بمجموعة من المخالفين يمارسون (لعبة القمار)"، مبينة انه "تم ضبط أموال واغلاق الكازينو".

وأضافت، انه تم "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما تمثله ممارسة هذه الألعاب من نصب واحتيال من أجل كسب المال بطرق غير شرعية".







