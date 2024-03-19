2024-03-19 19:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن الإطاحة بواحدة من "أخطر" شبكات تهريب المخدرات في الإقليم، بعملية نوعية في مدينة كركوك.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد المتابعة وجمع المعلومات التفصيلية واستحصال أمر قاضي تحقيق الآسايش بناء على معلومات المديرية، بتاريخ 28 شباط/ فبراير الماضي قيام فريق من المديرية وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات الاتحادية وبمشاركة مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، وفي سلسلة عمليات استمرت أكثر من 12 يوماً، تم إلقاء القبض على شبكة كبيرة لتهريب المخدرات مكونة من 14 مشتبهاً به في مدينة كركوك".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط 23 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة"، لافتاً إلى أن "هذه الشبكة تعد من أخطر شبكات تهريب المخدرات إلى أربيل ودهوك وزاخو، حيث كانت ترسل أسبوعياً كميات كبيرة من هذه المخدرات إلى الإقليم ويتم خداع الشباب الكوردي بها".

ونوه البيان إلى أنه "من المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية العراقية الاتحادية عن العملية في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة".